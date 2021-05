Με σκίτσα του για το αιματοκύλισμα και την παραπληροφόρηση σχετικά με όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη παρενέβη ο γνωστός σκιτσογράφος Κάρλος Λατούφ.

Ο Λατούφ σχολιάζει την υπερπροβολή κάθε επίθεσης με αυτοσχέδιες ρουκέτες που πραγματοποιείται από Παλαιστίνιους και την απόκρυψη των μαζικών δολοφονιών αμάχων που πραγματοποιεί μια από τις ισχυρότερες πολεμικές μηχανές του πλανήτη.

Σε νέο του σκίτσο, απεικονίζονται σοροί παιδιών που έχουν πέσει νεκρά από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» είναι η τοποθέτηση των «ΗΠΑ» βάσει του σκίτσου.

Ο ίδιος έχει στρέψει και στο παρελθόν το πενάκι του εναντίον των ψευδών ειδήσεων που προωθούν σε όλο τον κόσμο οι ισραηλινές πρεσβείες μέσω των κυρίαρχων ΜΜΕ.

Israel and the Hamas rockets… in a nutshell. pic.twitter.com/pGASH9zsYi — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) May 11, 2021

Palestinians have the right to defend themselves!#تل_ابيب_تشتعل pic.twitter.com/nzgSqhmWfK — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) May 11, 2021

Every single bullet fired by Israeli forces against unarmed Palestinian protesters in Jerusalem, every bomb dropped by Israeli air force over #Gaza, all these things have the signature of corrupt Arab countries like:

– UAE

– Bahrain

– Morocco

– Sudan#GazaUnderAttack pic.twitter.com/Qg4QcUogHX — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) May 12, 2021