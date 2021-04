Για τρίτη συνεχή χρονιά, και σε μια συγκυρία όπου η ποιότητα και η μοναδικότητα έχουν περισσότερη σημασία παρά ποτέ, τα Greek Hotel of the Year Awards αναδεικνύουν κάποια από τα πιο ξεχωριστά ξενοδοχεία της Ελλάδας.

Μεταξύ των νικητών περιλαμβάνονται καθιερωμένα και ανερχόμενα brands όπως: Euphoria Retreat, Μυστράς – Wellness Hotel of the Year, Cretan Malia Park, Κρήτη – Design Hotel of the Year, Hydrea Luxury Hotel, Ύδρα – Historic Hotel of the Year, OMMA, Σαντορίνη – Most Scenic Location, The Wild Hotel by Interni, Μύκονος – Secluded Hotel of the Year, Calilo Hotel, Ίος- Coastal Hotel of the Year και DikoArch, Χαλκιδική – Luxury Villa of the Year.

Επίσης:

Adorno Beach Hotel & Suites, Μύκονος – Summer Hotel of the Year

Mykonos Grand Hotel, Μύκονος – Spa Hotel of the Year και

Astra Suites, Σαντορίνη – Romantic Hotel of the Year.

Ως προς τις «μικρές λεπτομέρειες» που κάνουν μεγάλη διαφορά σε ένα ξενοδοχείο, το Blue Palace στην Κρήτη κέρδισε τον τίτλο Most Unique Guest Experience, τo Ekies All Senses Resort στην Χαλκιδική απέσπασε τη διάκριση Best Suite, ενώ το Calilo στην Ίο βραβεύτηκε για την πισίνα του.

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι τον τίτλο του City Hotel of the Year δεν τον κέρδισε ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη αλλά η επάξια υποψηφιότητα του Sansal Boutique Hotel στα Χανιά.

Τα Hotel of the Year Awards ανέδειξαν για άλλη μια χρονιά ξενοδοχεία μοναδικού χαρακτήρα κάθε τύπου και μεγέθους και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ενδεικτικά του εύρους των μονάδων που διακρίθηκαν είναι τα τέσσερα παρακάτω ξενοδοχεία:

Το Belvedere Hotel στη Μύκονο, διαχρονικός πρεσβευτής της πολυτελούς διαμονής, τόσο σε επίπεδο διαμονής όσο και γαστρονομίας και ευεξίας, απέσπασε τα βραβεία Luxury Hotel, Boutique Hotel και Culinary Experience.

Το Milos Inception Cove Resort, ένα design ξενοδοχείο η αρχιτεκτονική του οποίου αναδεικνύει τα μοναδικά πετρώματα της Μήλου τόσο στους εξωτερικούς, όσο και στους εσωτερικούς του χώρους, αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία New Hotel.

To The Bold Type Hotel, ένα ξεχασμένο νεοκλασικό στην Πάτρα που μεταμορφώθηκε σε minimal chic πεντάστερο ξενοδοχείο, βραβεύτηκε ως Special Character Hotel.

To Eressian Hotel & Hammam Spa, ένα κομψά ανακαινισμένο νεοκλασικό της Λέσβου που δίνει έμφαση στις υπηρεσίες ευεξίας, κέρδισε τον τίτλο Small Hotel Spa.

Ανακαλύψτε πιο αναλυτικά όλα τα ξενοδοχεία που διακρίθηκαν εδώ.

Η ξεχωριστή σημασία της φετινής διοργάνωσης

Τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards, που διοργανώνονται για τρίτη συνεχή χρονιά από το Hotel&Restaurant με την υποστήριξη του ΕΟΤ και υπό την αιγίδα του ΣΕΤΕ, αξιολόγησε εικοσιπενταμελής κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Πάνο Αλμυράντη, Γενικό Διευθυντή του Daios Cove και Αντιπρόεδρο της EHMA – European Hotel Managers Association.

Όπως σχολίασε ο κ. Αλμυράντης σχετικά με τη σημασία της φετινής διοργάνωσης:

«Είμαστε περήφανοι που ως κριτική επιτροπή συμβάλλουμε στην εδραίωση των προτύπων αριστείας στα ελληνικά ξενοδοχεία. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για να εμπνεύσει την αριστεία και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα σε έναν τομέα πολύπλευρης σύνθεσης αισθητικής, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.

Οι φετινοί συμμετέχοντες έδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα έτος πρωτοφανών προκλήσεων. Με την ελπίδα και την ανάκαμψη του τουρισμού στον ορίζοντα, προσβλέπουμε σε ένα αναζωογονημένο και λαμπρό μέλλον. Τα φετινά βραβεία είναι κάτι περισσότερο από μια γιορτή των επιτευγμάτων των βραβευθέντων. Τιμούν τις αρχές της σκληρής δουλειάς, της δέσμευσης, της αποφασιστικότητας, της ηγεσίας και της επιτυχίας».

Την ανάγκη για θετικά μηνύματα στον ξενοδοχειακό χώρο επεσήμανε ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ:

«Η φετινή διοργάνωση προσδίδει μια αισιοδοξία την οποία έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος και ειδικά ο κλάδος του τουρισμού. Δίνει μία ώθηση προς τα εμπρός σε μία περίοδο που είναι έντονη η απαισιοδοξία και οι αρνητικές ειδήσεις και σκέψεις. Επίσης, η ανάδειξη καλών πρακτικών και θετικών παραδειγμάτων στον χώρο, είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς το εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό ότι η Ελλάδα είναι εδώ, διαθέτει ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν αλλά και πολύ σημαντικές υποδομές φιλοξενίας που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον διεθνή ανταγωνισμό. Χρειαζόμαστε τέτοια θετικά μηνύματα γι’ αυτό και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού υποστηρίζει έμπρακτα τη φετινή διοργάνωση».

Τρεις σημαντικές τιμητικές βραβεύσεις

Ειδική βαρύτητα έχουν τα τιμητικά βραβεία που απονέμονται σε εξέχοντες επαγγελματίες της ελληνικής ξενοδοχίας. To Lifetime Achievement Award των Hotel of the Year απονεμήθηκε φέτος στον Γιώργο Ματσίγκο, Γενικό Διευθυντή των Atrium Hotels.

Η καριέρα του στην ξενοδοχία ξεκίνησε το 1974, έχει εκπροσωπήσει τη Ρόδο και την Ελλάδα σε πάνω από 1000 τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στο άνοιγμα τουριστικών αγορών από τη Γαλλία μέχρι το Αζερμπαϊτζάν, ενώ από την θέση του Προέδρου του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου και Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων είναι πολύτιμος αρωγός στην ανάπτυξη του κλάδου.

Το βραβείο General Manager of the Year κέρδισε ο Γιώργος Σπυρόπουλος, Chief Operating Officer των Electra Hotels & Resorts. Με επαγγελματική εμπειρία σε λειτουργικές θέσεις και πωλήσεις και εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, προΐσταται των διοικητικών τμημάτων και των ξενοδοχείων, με πρόκληση την περαιτέρω εξέλιξη και ενδυνάμωση του Ομίλου. Τον τελευταίο χρόνο, μέσα από ένα πλήθος πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων, ηγείται των δράσεων προσφοράς του ομίλου στην τοπική κοινωνία συνδράμοντας θετικά σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε.

Τον τίτλο Spa Manager of the Year κέρδισε η Έλλη Σουμάκη, Spa Manager Six Senses Spa – Porto Elounda Golf&Spa Resort. Η εστίαση στην εξυπηρέτηση πελατών και η ικανότητά της να καλλιεργεί πολύτιμες σχέσεις, αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχημένης πορείας του Six Senses Spa at Porto Elounda Golf&Spa Resort. Το πολυμορφικό κράμα αθλητικής της πορείας ως μέλος της εθνικής μας ομάδας κολύμβησης, σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας, την βοήθησαν να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα υποδειγματικής εξυπηρέτησης και ολιστικής προσέγγισης.