Εκκενώθηκε ο σταθμός Γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge) στο κεντρικό Λονδίνο καθώς η αστυνομία κλήθηκε να ερευνήσει πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο, ανέφερε η βρετανική αστυνομία που είναι υπεύθυνη για τις μεταφορές.

«Αστυνομικοί κλήθηκαν στον σταθμό Γέφυρα του Λονδίνου στις 12:33 μ.μ. έπειτα από πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο», ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών.

«Ο σταθμός έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους ενόσω ειδικοί αστυνομικοί αξιολογούν το αντικείμενο.»

Οι σιδηροδρομικές εταιρίες Southern και Southeastern ανέφεραν στο Twitter ότι τα τρένα δεν σταματούν στον σταθμό, έναν από τους πιο πολυσύχναστους στο Λονδίνο.

Η Network Rail, που διαχειρίζεται τον σταθμό, ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter πως η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει έως τις 14:00 (17:00 ώρα Ελλάδας).

Ongoing Incident at London Bridge Station – Whole station has been evacuated and trains held back pic.twitter.com/uHsieNSAcQ

— Holly Jones (@Hollycarystella) April 21, 2021