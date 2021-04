Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Τουρκία για την επίσημη απομάκρυνση της από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, μετέδωσε το βράδυ της Τετάρτης το πρακτορείο Anadolu.

The U.S. has notified Turkey of its official removal from the F-35 fighter jet programme, state-run

Anadolu news agency reports, citing the annulment of the agreement on the programme

— Ahval (@ahval_en) April 21, 2021