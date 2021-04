Μία από τις χειρότερες ημέρες της ζωής της θα ζήσει σήμερα η Βασίλισσα Ελισάβετ καθώς θα αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της σύντροφο, τον επί 73 χρόνια σύζυγό της Πρίγκιπα Φίλιππο.

Το Μπάκινγχαμ αργά το βράδυ της Παρασκευής έδωσε στην δημοσιότητα μια φωτογραφία που δεν είχε δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας και είναι από μια ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Είναι ένα από τα μέρη που λάτρευε το βασιλικό ζεύγος. Εκεί τους άρεσε να περπατούν και να κάνουν πικ νικ. Στην Βασίλισσα άρεσε τόσο πολύ η περιοχή που ονομάζεται Coyles of Muick που έδωσε αυτό το όνομα σε ένα από τα αγαπημένα της σκυλιά.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.

📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021