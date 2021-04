Οι Soft Cell επιβεβαίωσαν ότι εργάζονται για το πρώτο τους νέο άλμπουμ, μετά από 20 χρόνια.

Το θρυλικό αγγλικό synth-pop ντουέτο, που αποτελείται από τους Μαρκ Άλμοντ και Ντέιβ Μπολ είναι απασχολημένο γράφοντας νέα μουσική, μετά το φημισμένο LP «Cruelty Without Beauty» του 2002.

