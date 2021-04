Μια επετειακή έκδοση για τα 20ά γενέθλια του «White Blood Cells», του άλμπουμ του 2001 που είναι σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος White Stripes, ανακοίνωσε η δισκογραφική εταιρεία Third Man Records.

Λευκό και κόκκινο

Η επανέκδοση – με τίτλο Vault Package #48: White Blood Cells XX – θα αποτελείται, κατ’ αρχάς, από ένα κόκκινο βινύλιο με 13 ανέκδοτα μέχρι στιγμής κομμάτια, μεταξύ των οποίων ντέμο για τα «Dead Leaves and the Dirty Ground» και «Offend in Every Way», στούντιο ερμηνεία του «That’s Where It’s At» (πρώιμης εκδοχής του «I Think I Smell a Rat»), παλιά μιξαρίσματα των «The Union Forever» και «I Can’t Wait», εναλλακτικές ερμηνείες των «Fell in Love With a Girl» και «This Protector» και ερμηνείες με ακουστικά όργανα τραγουδιών που δεν περιελήφθησαν στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε (ανάμεσα σε αυτές και των «Oooh-Ahh» and «Feel Like I’m Three Feet Tall»).

Επιπλέον, στο πακέτο της επανέκδοσης περιλαμβάνεται ένα ξεχωριστό λευκό βινύλιο με ανέκδοτη έως σήμερα ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας της 6ης Σεπτεμβρίου του 2001 στο Headliners Music Hall στη Λούισβιλ του Κεντάκι· ένα διάρκειας μιας ώρας DVD με πλάνα από τα παρασκήνια της ηχογράφησης του White Blood Cells και ένα έγχρωμο βιβλιαράκι με σπάνιες αφίσες, μπροσούρες, ανέκδοτες φωτογραφίες και άλλα. Όλα αυτά, σε θήκη.

Πέρυσι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, οι White Stripes κυκλοφόρησαν την πρώτη τους ανθολογία Greatest Hits, μαζί με βίντεο από πολλές περφόρμανς τους, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στην οποία έκαναν guest εμφάνιση στο επεισόδιο της 19ης Οκτωβρίου του 2002 του Saturday Night Live.