Οι τραγουδίστριες Τζένιφερ Λόπεζ και H.E.R. θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα παγκόσμιο streaming και μια ειδική εκπομπή στις 8 Μαΐου, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τα εμβόλια κατά της Covid-19, μετά την περσινή πρωτοβουλία «One World – Together at Home», στην οποία συμμετείχαν αστέρες, όπως η Lady Gaga, οι οποίοι ερμήνευσαν τις επιτυχίες τους από τα σπίτια τους.

Το «VAX LIVE: The Concert to Reunite the World» θα παρουσιάσει η τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ και θα συμμετάσχουν επίσης οι Foo Fighters και ο Έντι Βέντερ, σύμφωνα με την διοργανώτρια Global Citizen.

Global Citizen has announced Vax Live: The Concert to Reunite the World, a virtual concert and fundraiser hosted by Selena Gomez. https://t.co/VmOIp8bc9H — Rolling Stone (@RollingStone) April 13, 2021

«Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να απευθύνουμε έκκληση στους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσουν ότι οι 27 εκατομμύρια ήρωες υγειονομικοί σε ολόκληρο τον κόσμο, που μέχρι στιγμής δεν έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο, θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση τους επόμενους μήνες», είπε στο Ρόιτερς ο διευθύνων σύμβουλος της Global Citizen Χιου Έβανς.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να στείλει το μήνυμα για δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια σε όλους.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή πολλά από τα πλουσιότερα κράτη αρχίζουν να κάνουν αποθέματα εμβολίων», είπε ο Έβανς, προσθέτοντας πως η εκπομπή θα προτρέψει τα κράτη να δωρίσουν τις παραπάνω δόσεις και να στηρίξουν οικονομικά το πρόγραμμα Covax.

Το Covax στοχεύει να διασφαλίσει 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για χώρες χαμηλού εισοδήματος έως τα τέλη του 2021.

«Τα φοβερά νέα είναι ότι έχουν ήδη υπάρξει πολλά κράτη, σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία έχουν αρχίσει τη δωρεά δόσεων», είπε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Έβανς.

«Η Αυστραλία, για παράδειγμα, δώρισε ένα εκατομμύριο δόσεις στην Παπούα Νέα Γουινέα. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της Νορβηγίας αποφάσισε να κάνει δωρεά δόσεων. Οικοδομείται μια πραγματικά φοβερή δυναμική», σημείωσε.