Ο Μικ Τζάγκερ κυκλοφόρησε ένα νέα τραγούδι- έκπληξη σήμερα, το «Eazy Sleazy», με το οποίο γιορτάζει το τέλος του λοκντάουν στην Αγγλία και προσφέρει μια χιουμοριστική ματιά σε ορισμένα από τα αρνητικά της ζωής στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μεταξύ των στίχων του κομματιού αναφέρεται: «Προσπαθώντας να γράψω μια μελωδία, καλύτερα να συνδεθείς μαζί μου στο Zoom» και «η υπερβολική τηλεόραση με αποβλακώνει».

Ο Τζάγκερ, ο οποίος έγραψε το τραγούδι πριν από λίγες εβδομάδες, συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Foo Fighters Ντέιβ Γκρολ ψηφιακά, ο οποίος πρόσθεσε το δικό του μέρος του τραγουδιού από το Λος Άντζελες.

«Είναι ένα τραγούδι που έγραψα σχετικά με την έξοδο από το λοκντάουν, με μια αισιοδοξία που έχουμε τόσο ανάγκη», δήλωσε ο 77χρονος Τζάγκερ.

I wanted to share this song that I wrote about coming out of lockdown, with some much needed optimism – thank you to Dave Grohl @foofighters for jumping on drums, bass and guitar, it was a lot of fun working with you on this-hope you all enjoy Eazy Sleazy! https://t.co/7FoI5T36aU

— Mick Jagger (@MickJagger) April 13, 2021