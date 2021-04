Οι Spooky RedRum μετά το The Illusion of Time (Δεκ.2016) επανέρχονται με το νέο τους album Moon or Sun σε συνεργασία με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία 39Label.

Στη δεύτερη αυτή τους δουλειά, οι Spooky RedRum πειραματίζονται με νέους ήχους και ενορχηστρώσεις προσθέτοντας πνευστά και ηλεκτρονικά στοιχεία δίνοντάς μας ένα νέο album που κινείται σε experi-mental rock ύφος με dark jazz στοιχεία.

Το “Moon or Sun’’ περιέχει 9 ιστορίες με δύο παράλληλες ηχητικές αφηγήσεις η κάθε μία.

Η Νεφέλη Σταμ. (φωνητικά, μπάσο, πιάνο, ηλεκτρονικά, σύνθεση & στίχοι) και ο Άγγελος Μαστραντώνης (βιολί, φωνητικά, arranger) είναι και οι δύο συνθέτες, επικεντρωμένοι η μεν στη σύνθεση σε συνδυασμό με παραστατικές και άλλες τέχνες, ο δε στην ορχηστρική σύνθεση.

Συνεργάζονται από το 2009 και είναι τα κύρια μέλη του συγκροτήματος.

Αυτή τη φορά προσκάλεσαν την Ελένη Νότα, μια από τις σημαντικότερες ροκ-μέταλ ντράμερ της σκηνής, τον Πάνο Γιώτη (Svobotnik), πειραματικό κιθαρίστα γνωστό από την ενασχόλησή του στην jazz-blues σκηνή και τον τρομπετίστα Ντον Σταυρινό , έναν καλλιτέχνη με επικέντρωση στον αυτοσχεδιασμό.

Συμμετείχε επίσης στα μέρη του βαρύτονου σαξοφώνου ο Joe Tornabene, ο οποίος είναι βραβευμένος ερμηνευτής.

Ο Πάνος Τσέκουρας επιμελείται την ηχογράφηση & μίξη στο Top Floor Studio και ο Jeremy Loucas το mastering στο Sear Sounds Studio, σε παραγωγή της Νεφέλης Σταματογιαννοπούλου.

Το εξώφυλλο κοσμεί το κλικ του Πολωνού φωτογράφου και συνεργάτη Karol Jarek.

Tracklist του “Moon or Sun’’

1) Driver

2) Save it

3) Everytime Across

4) Sickness of D.

5) Fucked up (digital release only)

6) New Charles

7) Trust me

8) Freak it

9) She