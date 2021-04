Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος μετά τον τραγικό θάνατο της Μπριόνα Τέιλορ και μία νέα έκθεση τέχνης στην πατρίδα της, την πόλη Λούισβιλ στο Κεντάκι, τιμά τη ζωή και την κληρονομιά της, επισημαίνοντας παράλληλα τα σοβαρά ζητήματα της ένοπλης βίας και της αστυνομικής βαρβαρότητας στις ΗΠΑ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το πορτρέτο εμφανίζεται δημόσια.

Breonna Taylor’s family members have helped create an art show about Breonna’s life and legacy. The exhibition is called «Promise, Witness, Remembrance» and is at The Speed Art Museum.#BreonnaTaylor #Arthttps://t.co/zDl55zCHg7

