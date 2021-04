Οι Cypress Hill γιορτάζουν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, με την κυκλοφορία ενός graphic novel που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού χιπ χοπ συγκροτήματος.

Το βιβλίο με τίτλο «Cypress Hill: Tres Equis» είναι μία συνεργασία με τη Z2 Comics.

Συγγραφείς είναι οι Νόα Κάλαχαν – Μπίβερ και Γκαμπριέλ Αλβαρέζ και εικονογράφοι οι Φέλιξ Ρουίζ, Τζέφτε Πάλο, Χουάν Χέντεον, Ντάμιον Σκοτ, Άνχελ Ερνάντεζ και Παρί Αλέιν.

«Προτού γίνουν είδωλα, ο Λούις (B-Real) και ο Σενέν (Sen Dog) ήταν έφηβοι μιγάδες της γειτονιάς που προσπαθούσαν να μείνουν μακριά από προβλήματα – έως ότου μια σειρά τυχαίων συναντήσεων και με τις δύο πλευρές του νόμου άλλαξε την πορεία τους για πάντα» αναφέρεται σε περίληψη του βιβλίου.

«Η ιστορία των Cypress Hill σε μία graphic novel είναι ο τέλειος τρόπος για να δείξουμε τον χρόνο και τον τόπο όπου γεννήθηκε το γκρουπ» ανέφερε ο Sen Dog.

Ο B Real είπε:

«Η τέχνη ήταν πάντα σημαντική επιρροή στη ζωή μας και στη μουσική μας. Ως παιδιά διαβάζαμε κόμικς που ήταν γεμάτα ήρωες, οι οποίοι επιτύγχαναν το αδύνατο. Τριάντα χρόνια αργότερα, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε την ιστορία μας με αυτόν τον τρόπο».

Στο «Tres Quis» θα προβάλλονται και χαρακτήρες από τα τραγούδια του πρώτου λατινο-αμερικανικού συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία στη ραπ σκηνή, όπως ο Officer O’Malley από το «Hole in the Head» και η sister Maggie από το «Stoned Is the Way of the Walk».

Το «Tres Quis» θα κυκλοφορήσει τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά και θα κυκλοφορήσει σε τυπική έκδοση 160 σελίδων.

Μια πολυτελής έκδοση με σκληρό εξώφυλλο, μία περιορισμένη έκδοση super deluxe, ένα αποκλειστικό LP των Cypress Hill με ένα ολοκαίνουργιο εξώφυλλο του άλμπουμ από τον Ρικάρντο Λόπεζ Όρτιζ θα διατίθενται επίσης μέσω του καταστήματος της Z2.

«Αυτό είναι ένα ονειρικό πρότζεκτ. Μεγαλώνοντας είχα δύο αγάπες: τα κόμικς και τη hip hop μουσική.

Ήμουν τυχερός που πέρασα τα τελευταία 25 χρόνια δουλεύοντας γύρω από τη hip hop, ως δημοσιογράφος και στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας, αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου να κάνω ένα κόμικ.

Οπότε το να συνεργάζομαι με τους Cypress Hill, ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα ραπ όλων των εποχών, τον Γκαμπριέλ Αλβαρέζ ένας από τους μέντορές μου, καθώς και η σύνθεση όλων των καλλιτεχνών που έχει συγκεντρώσει η Z2 – είναι αναμφισβήτητα μια επαγγελματική στιγμή ορόσημο» ανέφερε ο Νόα Κάλαχαν – Μπίβερ.

Το βιβλίο «Cypress Hill :Tres Quis» θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με το ΑΠΕ τον Αύγουστο.