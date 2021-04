Στις 19 Αυγούστου, το «Elvis: The Graphic Novel», το βιογραφικό κόμικ για τον Έλβις Πρίσλεϊ εμφανίζεται από τον εκδοτικό οίκο Z2 Comics στους πάγκους των βιβλιοπωλείων.

Το κείμενο υπογράφει ο Chris Miskiewicz και την εικονογράφηση έχει κάνει ο Michael Shelfer παρακολουθεί την καριέρα του Έλβις από τις απαρχές στη Μέμφις και το σημαντικό για αυτόν βήμα στα Sun Studios έως τους θριάμβους του Βασιλιά της ροκ εν ρολ.

Elvis: The Official Graphic Novel. Available for pre-order here: https://t.co/Ku5gp45f39 https://t.co/vELwQRZBS7

Witness the King of Rock ‘N’ Roll’s humble beginnings as he defines his voice and breaks into the industry in Elvis: The Official Graphic Novel. @Z2comics

Available for preorder here: https://t.co/mb3cGuOEqs.#ElvisPresley #Comic #GraphicNovel #TheKing #RockNRoll #PreOrder pic.twitter.com/daOCwPxMCq

