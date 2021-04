Θα έρθουν στην Κρήτη για να «τιμήσουν την ελίτ του Γ’ Ράιχ!». Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ευρωπαίοι αλεξιπτωτιστές-έτσι ονομάζεται ο σύλλογος- θα βρεθούν στην Κρήτη για να τιμήσουν τους πεσόντες γερμανούς αλεξιπτωτιστές του 1941.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Ας τιμήσουμε τους πεσόντες αδελφούς μας οι οποίοι επιτυχώς έφεραν εις πέρας την πρώτη στρατηγική αεραπόβαση της Ιστορίας, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 80 χρόνια από τη στιγμή που οι επίλεκτοι του Γ’ Ράιχ πήδηξαν και κατέλαβαν το νησί της Κρήτης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αξία τους».

Όπως επισημαίνουν στην ιστοσελίδα τους europeanparatroopers, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 17 έως 23 Μαΐου και, εκτός από ρίψεις αλεξιπτωτιστών, θα περιλαμβάνεται και ξενάγηση στο γερμανικό νεκροταφείο και μουσείο.

Μάλιστα, στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν και μετάλλια με το «γερμανικό πουλί».

Η Ένωση των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών φαίνεται ότι έχει έδρα την Ιταλία και στο καταστατικό της αναφέρει πως πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, ενώ ξαφνιάζει η επισήμανση πως υποστηρίζει τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα (The European Paratroopers Association is a non-profit organization that support free democratic basic rights.).

Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι στη συγκεκριμένη οργάνωση συμμετέχουν και τρεις Έλληνες.

Η αφίσα

Δεν υπάρχει επίσημη άδεια

Ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, μιλώντας στη HuffPost αναφέρει ότι από το πρωί δεν έχει σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνο του δημαρχείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ούτε γνωρίζει εάν υπάρχει κάποιος σύνδεσμος στην Ελλάδα που να βοηθάει την Ενωση των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. «Το διερευνούμε» λέει ο ίδιος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια τέτοια εκδήλωση προσβάλλει το κοινό αίσθημα.