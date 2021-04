Μια 7χρονη από το Αρκάνσας, παρατηρώντας πως τα παντελόνια των κοριτσιών για κάποιον μυστήριο λόγο έχουν ψεύτικες τσέπες αντί για κανονικές, αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια της στέλνοντας γράμμα σε γνωστή εταιρεία ένδυσης και έγινε viral για πολλούς λόγους.

Η Kamryn Gardner, μαθήτρια στην Α’ τάξη του Evening Star Elementary School στο Αρκάνσας, για την εργασία της με θέμα τη δύναμη της πειθούς επέλεξε να στείλει ένα γράμμα στην Old Navy ζητώντας «αληθινές τσέπες» στα παντελόνια των κοριτσιών, όπως αυτές που έχουν και τα ρούχα των αγοριών.

«Αγαπητή Old Navy. Δεν μου αρέσει που οι μπροστινές τσέπες στα τζιν των κοριτσιών είναι ψεύτικες», έγραψε στο γράμμα της, που δημοσίευσε η σελίδα του σχολείου στο Facebook.

«Θέλω μπροστινές τσέπες επειδή θέλω να βάζω μέσα τα χέρια μου. Επίσης θα ήθελα να βάζω μέσα πράγματα», εξήγησε. «Θα σκεφτόσασταν να φτιάξετε τζιν για τα κορίτσια με μπροστινές τσέπες που δεν είναι ψεύτικες. Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το αίτημά μου», καταλήγει.

Η Old Navy απάντησε λέγοντας ότι σχεδιάζει να φτιάξει το νέο προϊόν και της έστειλε δυο τζιν παντελόνια και σορτς με αληθινές τσέπες.

«Σε ευχαριστούμε πολύ που βρήκες τον χρόνο να μας γράψεις για τις τσέπες στα τζιν των κοριτσιών», αναφέρει το χειρόγραφο σημείωμα που έστειλε στην Kamryn εκπρόσωπος της εταιρίας, ενώ μετέφερε το ευχαριστώ της ομάδας παραγωγής παιδικών ρούχων για την βοήθεια της 7χρονης στην ανάπτυξη του νέου προϊόντος.

Earlier this year, first grade worked on writing persuasive letters. Kamryn, in Mrs. Jayne’s class, used her classroom…

Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Πολλά γυναικεία παντελόνια- ακόμα και τα skinny jeans- έχουν τσέπες οι οποίες όμως είναι τόσο μικρές που είναι αδύνατον να χωρέσουν κάτι μεγαλύτερο από μια τραπεζική κάρτα. Όσο για το τηλέφωνο στη πίσω τσέπη- με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξει κάποια στιγμή στη λεκάνη κάποιας τουαλέτας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ωστόσο είναι η έλλειψη τσέπης στα περισσότερα γυναικεία ρούχα: γυναικεία παντελόνια, φορέματα και σακάκια χωρίς τσέπες ή, ακόμα χειρότερα με «ψεύτικες» τσέπες που δεν υπηρετούν κανέναν πρακτικό σκοπό.

Γιατί λοιπόν μια ολόκληρη βιομηχανία που περιστρέφεται γύρω απ’ τις γυναίκες αγνοεί συστηματικά τις ανάγκες του ίδιου του κοινού της;

Η Καμίλα Όλσον, δημιουργική διευθύντρια μιας επώνυμης εταιρείας ένδυσης, επισημαίνει τον εγγενή σεξισμό στη βιομηχανία της μόδας. Οι άνδρες συνεχίζουν να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις και τα ρούχα να δημιουργούνται όχι με κριτήριο τη φόρμα και την λειτουργικότητα αλλά το ντιζάιν και τον «ομορφότερο» τρόπο με τον οποίο ένα κομμάτι ύφασμα μπορεί να καλύψει το σώμα.

Alright I’d like to speak to whoever invented fake pockets. Who decided women just don’t need to carry things in their pockets??? pic.twitter.com/cPzzLidEBv

— Karen Hua (@k_hua) October 14, 2020