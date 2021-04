Σημαντικά νέα από τον κόσμο των ζυμαρικών: ένα ολοκαίνουργιο σχήμα μακαρονιού μόλις κυκλοφόρησε. Ιδού το «cascatelli»!

Ο Νταν Πάσμαν, παρουσιαστής του βραβευμένου γαστρονομικού podcast «The Sporkful» και δημιουργός του ολοκαίνουργιου casscatelli (μικρός καταρράκτης στα ιταλικά) υποστηρίζει πως πολλά από τα μακαρόνια που είναι διαθέσιμα στην αγορά είναι μέτριου επιπέδου. Αφού είδε πως υπήρχε μεγάλο περιθώριο για βελτίωση αποφάσισε να φτιάξει το δικό του, ολόφρεσκο σχήμα.

«Το σπαγγέτι είναι απλά ένα σωλήνας. Μετά από μερικές μπουκιές είναι κάπως μονότονο. Το σχήμα επίσης δεν κρατά πολύ καλά τη σάλτσα» αναφέρει ο ίδιος.

dan pashman from @thesporkful podcast invented a new pasta shape! and it’s good! i know, how dare he! i spoke with the absolute madman himself about his years-long journey to defy the pasta gods and create “cascatelli” https://t.co/YVZN8wzq9v

— dom nero (@dominicknero) March 31, 2021