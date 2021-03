Την πρώτη επικοινωνία, τηλεφωνική φυσικά, θα έχουν αύριο το βράδυ ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

Η πρωτοβουλία αυτής της επικοινωνίας ανήκει στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ και έρχεται σε συνέχεια του τηλεφωνικού τετ α τετ που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τζο Μπάιντεν, συνομιλία κατά την οποία επισφραγίστηκε η στρατηγική σχέση και συμμαχία Ελλάδας και ΗΠΑ. Τα μηνύματα άλλωστε των δύο πλευρών ήταν σαφή ενώ δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει προσκληθεί και αναμένεται –εφόσον το επιτρέψει η πανδημία- το συντομότερο δυνατό να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι το timing της συνομιλίας των δύο ηγετών εξ’ αντικειμένου συνδέθηκε με τον το σκηνικό πολέμου που διαμορφώθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες μεταξύ Ουάσιγκτον και Κρεμλίνου ενώ ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» στη βάση της Σούδας.

Τις συνομιλίες των δύο υπουργών Άμυνας –Παναγιωτόπουλου και Όστιν- είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ο παράγοντας Τουρκία και ΝΑΤΟ, οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα στο φόντο όλων των τελευταίων εξελίξεων, όπου οι αντιπαραθέσεις ΗΠΑ από τη μια μεριά και Ρωσίας και Κίνας από την άλλη έχουν αναθερμανθεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί η επίσκεψη που πραγματοποίησε το προηγούμενο διήμερο στην Αθήνα ο Κινέζος υπουργός Άμυνας ο οποίος επισκέφτηκε την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά και είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Βεβαίως η Αθήνα ήταν μόνο ένας από τους σταθμούς του ταξιδιού του υπουργού Άμυνας της Κίνας Γουέι Φενγκέ, καθώς επισκέπτεται τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Ουγγαρία με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας της Κίνας με χώρες από την Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η επίσκεψη του Κινέζου υπουργού Άμυνας ήρθε σε μία στιγμή που οι σχέσεις της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες οξύνονται και οι δύο πλευρές επαναπροσδιορίζουν τον βαθμό συνεργασίας τους με διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο κ. Φενγκέ τόσο στη συνάντησή του με το Νίκο Παναγιωτόπουλο όσο και στις συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, έθεσε ευρεία γκάμα θεμάτων και πρώτα από όλα το ότι η κινεζική κυβέρνηση βλέπει την Ελλάδα ως στρατηγική της πύλη για την Ευρώπη. Οι Κινέζοι φέρονται να πρότειναν διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας με την Ελλάδα κατά το πρότυπο της επένδυσης της Cosco και γενικότερα της διμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και των συνεκπαιδεύσεων.

Επιπλέον υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η κινεζική αντιπροσωπεία έστειλε και μήνυμα στους Έλληνες συνομιλητές της ότι μπορούν να στηρίζονται σε Κίνα και Ρωσία και όχι σε ΗΠΑ και Γερμανία αν προχωρήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος ή αν υπάρξει προσφυγή στη Χάγη. Βέβαια την ίδια στιγμή επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιούσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών.

Η Ελληνική πλευρά πάντως απέφυγε να δεσμευτεί στις προτάσεις που φέρεται να κόμισε η κινέζικη πλευρά.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο «παράγοντας Κίνα» απασχόλησε και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τζο Μπάιντεν. Ορισμένοι κύκλοι υποστηρίζουν ότι στις συνομιλίες των δύο ηγετών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε διαβεβαιώσεις για αποκλεισμό περαιτέρω κινεζικών επενδύσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπου τη Δευτέρα ο Κινέζος υπουργός Άμυνας γινόταν δεκτός από το Νίκο Παναγιωτόπουλο, θα πρέπει να ερμηνευτεί και η συνάντηση που είχε στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ ο Νίκος Δένδιας.

«Προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα, μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Πάιατ, προσθέτοντας ότι «εμβαθύνουμε τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα περιφερειακών και διμερών θεμάτων».

We’re full speed ahead after the @POTUS @PrimeministerGR phone call – deepening ties with Greece on a broad range of regional and bilateral issues. Thank you Foreign Minister @NikosDendias for your leadership and partnership in this effort! pic.twitter.com/lnhJQ5XygG

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 29, 2021