Με τον νέο μεταβατικό πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά είχε τηλεφωνική συνομιλία χθες Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, επισήμαναν ότι είναι αναγκαίο να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα αλλά και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπει τέλος στις συγκρούσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter, ζήτησε από τον λίβυο πρωθυπουργό «να αποχωρήσουν όλες οι ξένες δυνάμεις από το έδαφος της Λιβύης, τώρα».

Spoke with Libyan interim Prime Minister Dabaiba to welcome the new interim government. This is an important milestone in the political process — next steps include elections in December and a full implementation of the ceasefire. All foreign forces must depart Libyan soil, now.

