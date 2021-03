Για την κατάθλιψη που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καραντίνας μίλησε η Μισέλ Ομπάμα, ενθαρρύνοντας τους Αμερικανούς να μιλούν για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν.

Το περασμένο καλοκαίρι, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε αποκαλύψει στο Podcast της ότι πάσχει από «ελαφρά κατάθλιψη». Τώρα, σε συνέντευξή της, στο περιοδικό People, μίλησε αναλυτικά για τις ψυχικές συνέπειες της πανδημίας.

Michelle Obama reveals what gets her through depression, how relationship with daughters has changed. – @TODAYshow https://t.co/bKOvhv8vf7

— NBC News (@NBCNews) March 11, 2021