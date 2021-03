Στην πολυαναμενόμενη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψαν μεταξύ άλλων, πως παντρεύτηκαν μυστικά τρεις μέρες πριν τη βασιλική τελετή τον Μάιο του 2018, ανταλλάζοντας όρκους αιώνιας αγάπης σε μια αυλή με τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι και χωρίς κόσμο.

Την αποκάλυψη έκανε η Μέγκαν Μαρκλ η οποία ισχυρίστηκε ότι ζήτησαν από τον αρχιεπίσκοπο μια κλειστή τελετή μόνο για το ζευγάρι.

Meghan Markle revealed that before their official wedding, she and Prince Harry got married in a secret backyard ceremony with the Archbishop of Canterbury.

“Just the three of us,” Harry later said. https://t.co/6yWsXyR8wh

