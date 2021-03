Σε προσευχή για όλες τις γυναίκες καλεί σήμερα τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής απονέμει τα εύσημα στις γυναίκες.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε αυτές που εργάζονται στον χώρο της υγείας, ιατρούς και νοσηλεύτριες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κοροναϊού, τονίζοντας παράλληλα και πως «στη διάρκεια της περιόδου του εγκλεισμού, οι γυναίκες υπήρξαν τα θύματα μιας σκιώδους πανδημίας, αυτής της αυξημένης ενδοοικογενειακής βίας».

Women lead the battle against COVID19 as front-line health workers. Yet, lockdowns exposed women to increased domestic violence, declared by the UN a “shadow pandemic.” On #InternationalWomensDay let us honor their strength and pray for their safety.

