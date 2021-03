Το remake της νοτιοκορεατικής επιτυχημένης ταινίας «Train To Busan» του 2016 ετοιμάζεται από το αμερικανικό κινηματογραφικό στούντιο New Line Cinema.

Η συνέχεια της ταινίας τρόμου με ζόμπι, «Train to Busan Presents: Peninsula, late last year» κυκλοφόρησε πέρσι.

Ο Ινδονήσιος σκηνοθέτης Τίμο Τσαχγιάντο είναι σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει την ταινία, με παραγωγούς τους Τζέιμς Γουάν και Μάικλ Κλίαρ της εταιρείας Atomic Monster, μαζί με τους Νίκολας Ατλάν και Τέρι Καλάγκιαν της Gaumont.

Η ταινία «Train To Busan», που δημιουργήθηκε από τον σκηνοθέτη Γέον Σανγκ-χο το 2016, γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μία υπερταχεία.

Με πάνω από 11 εκατομμύρια θεατές στην Κορέα, οι εισπράξεις της ανήλθαν σε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Τσαχγιάντο σε σχετικό tweet του όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ανέφερε:

«Τίποτα δεν θα είναι τόσο κορυφαίο όσο το «Train to Busan», αγαπημένη ταινία τρόμου, που έκανε τα μάτια μου να πεταχτούν έξω (δεν συνέβη ξανά από το The Other του Αμενάμπαρ).

Πρέπει να πω ότι ο Τζέιμς, ο Γκάρι και εγώ δώσαμε έναν απόλυτο όρκο: Να μην δείξουμε ασέβεια και να μην απογοητεύσουμε τους θαυμαστές».