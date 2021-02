Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι από σήμερα η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Πρόκειται για ιατρικό έγγραφο, λειτουργεί ως βεβαίωση ιατρικής πράξης και αφορά όσους πολίτες έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Introducing Greece’s digital vaccination certificate: 1/ fully digital with unique QR code in top right corner that can be scanned, 2/ it will not be obligatory, but rather could be used as an alternative for travel, should countries agree. Can’t wait to get our lives back! pic.twitter.com/31fZmKuIn0

