Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο πρίγκιπας Φίλιππος, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού του Μπάκιγχαμ, ο Δούκας του Εδιμβούργου εισήχθη στο νοσοκομείο King Edward VII στο Λονδίνο, το βράδυ της Τρίτης. «Η εισαγωγή του Δούκα είναι ένα προληπτικό μέτρο, ύστερα από συμβουλή του γιατρού του, μετά από αδιαθεσία».

«Ο Δούκας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες παρακολούθησης και ανάπαυσης» προσθέτει το Παλάτι.

Prince Philip admitted to hospital on Tuesday evening after feeling unwell as «precautionary measure» https://t.co/Lsl5cssswM

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 17, 2021