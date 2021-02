Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν.

Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν φθάσει στο υψηλότερο σημείο τους και στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας εξετάσθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό και στον αμυντικό τομέα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου σε διμερές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο.

Επίσης, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, της Συρίας, και της Ανατολικής Μεσογείου, αναφερόμενος επίσης στις τουρκικές ενέργειες.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με το Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας όπου συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας @HeikoMaas συζητήσαμε για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις ενόψει του ΣΕΥ της ΕΕ – I spoke by phone to #Germany FM @HeikoMaas in view of upcoming #EU #FAC meeting. Recent regional developments in focus. pic.twitter.com/yb9PFwyh45

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 15, 2021