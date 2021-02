Όμως, τελικά η διαπραγμάτευση για το εάν αυτή η λύση θα μπορούσε να ευοδωθεί δεν συνεχίστηκε. Σε αυτό μέτρησε και το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έμπαινε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο και ο πρόεδρος Αναστασιάδης έδινε μεγάλη σημασία στην προεκλογική εκστρατεία του. Τελικά, επήλθε η εμπλοκή και η διαπραγμάτευση οδηγήθηκε σε αποτυχία.

Σε εκείνη τη φάση θα ακουστεί και από ελληνοκυπριακής πλευράς το ενδεχόμενο μιας λύσης ουσιαστικά δύο κρατών ή συνομοσπονδίας (αντί για ομοσπονδίας) με ανάλογο διαμοιρασμό των πόρων από τους υδρογονάνθρακες. Τότε, γύρω στο 2018 αυτό θα περιγραφεί ως αναζήτηση λύσεων «εκτός του κουτιού» (εκ της αγγλικής μεταφοράς thinking out of the box) που θα στηριζόταν στο γεγονός ότι ούτε η ελληνοκυπριακή πλευρά ήθελε να μοιραστεί πολλά με την τουρκοκυπριακή.

Ωστόσο, αυτό το ιδιότυπο ελληνοκυπριακό φλερτάρισμα με τη διχοτόμηση, υποχώρησε δεδομένων των αντιδράσεων και στο εσωτερικό της Κύπρου.

Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και τα όρια της διπλωματίας των «τριμερών»

Φόντο σε όλα αυτά ήταν και το ενεργειακό ζήτημα και η προοπτική της ανακάλυψης εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων φυσικού αερίου ενός των ορίων της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων με έναν τρόπο αποτελούν επιχείρημα και για τις δύο πλευρές. Είναι ένα βασικό πεδίο στο οποίο επικεντρώνεται η έννοια της «ισότητας» από τη μεριά της τουρκικής πλευράς και ταυτόχρονα σημείο στο οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά αισθάνεται ότι έχει νόμιμα δικαιώματα, εφόσον ΑΟΖ δικαιούται να έχει μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία ως η μόνη νόμιμη πολιτική εκπροσώπηση της Κύπρου.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μοιράσει «οικόπεδα» προς εκμετάλλευση, η Τουρκία να έχει αμφισβητήσει με κάθε δυνατό τρόπο τη δυνατότητα να ξεκινήσουν εξορύξεις, φτάνοντας μέχρι του σημείου να πραγματοποιούνται έρευνες και ερευνητικές γεωτρήσεις από τουρκικά ερευνητικά σκάφη.

Η απάντηση της ελληνικής και ελληνοκυπριακής διπλωματίας τα τελευταία χρόνια ήταν η αναβάθμιση των σχέσεων με χώρες της περιοχές που είναι ισχυρές και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κάποιου είδους αντιπαράθεση με την Τουρκία. Αυτό έχει οδηγήσει στην αναβάθμιση των σχέσεων κυρίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο (πιο πρόσφατα για την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Όμως, ανάμεσα στην αναβάθμιση των σχέσεων και τη συνεπακόλουθη προσπάθεια απομόνωσης της Τουρκίας ή έστω την άσκηση πίεσης προς αυτή, και την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχει μια απόσταση που δεν έχει καλυφθεί.

Η «κόκκινη γραμμή» της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας

Σε αυτό το φόντο οι σημερινές δηλώσεις Μητσοτάκη και Αναστασιάδη παραπέμπουν σαφώς στο ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία παραμένει το πεδίο στο οποίο γίνεται η συζήτηση από την ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά, με τον τρόπο με τον οποίο θα ανοιχθούν τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως αυτό των εγγυήσεων, να εξαρτάται από την παραδοχή της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας ως αφετηρίας.