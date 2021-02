Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2021 ολοκληρώθηκε με την απονομή των κορυφαίων βραβείων της κριτικής επιτροπής σε ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στην κινηματογραφική γιορτή.

Το «Summer of Soul» ή (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) σε σκηνοθεσία του Questlove μια ταινία για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ (Harlem Cultural Festival) του 1969 – κέρδισε το βραβείο της κριτικής επιτροπής και του κοινού στο διαγωνιστικό τμήμα των Καλύτερων Ντοκιμαντέρ από τις ΗΠΑ.

Ο Questlove, Αμερικανός μουσικός, τραγουδοποιός, αρχηγός και ντράμερ του συγκροτήματος The Roots αντέδρασε στην είδηση γράφοντας στο Twitter: OOOOMMMGGGGHGGG WE DID IT (Ω Θεέ μου τα καταφέραμε).

OOOOMMMGGGGHGGG WE DID IT — Director ?uestlove (@questlove) February 3, 2021

«Ήταν πάντα το όνειρό μου να σκηνοθετώ ταινίες και η αφήγηση αυτής της ιστορίας ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία» έγραψε ο Questlove.

«Είμαι συγκλονισμένος και με τιμά η υποδοχή που λαμβάνει η ταινία και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Φεστιβάλ Sundance και τους συνεργάτες μου στην παραγωγή: Radical Media, Vulcan Productions, Concordia, Play / Action Pictures και LarryBilly Productions».

Η ταινία που έκανε σύμφωνα με το ΑΠΕ την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φετινό Φεστιβάλ Sundance περιλαμβάνει πλάνα που έμεναν στην αφάνεια σε ένα υπόγειο για 50 χρόνια.

Στην ταινία εμφανίζονται οι Stevie Wonder, Staples Singers, Nina Simone, Sly and the Family Stone και άλλα είδωλα της μουσικής.

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ το 1969 διοργανώθηκε στο πάρκο Mount Morris συγκέντρωσε 300.000 θαμώνες και έγινε γνωστό στην περιοχή ως «Black Woodstock», παρ’ όλα αυτά δεν προβλήθηκε καθόλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αντίθεση με το Woodstock.

Ο Questlove είναι γνωστός ως ο τύπος από τους The Roots που ηγείται της πιο καλής μπάντας της αμερικανικής τηλεόρασης στο «The Tonight Show» ενώ άλλοι τον αναγνωρίζουν ως βασικό αρχιτέκτονα του ήχου neosoul των D’Angelo και Erykah Badu στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο την απονομή των βραβείων του κινηματογραφικού Φεστιβάλ Sundance