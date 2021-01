Η εταιρεία παραγωγής περιεχομένου με θέμα τη μουσική, της Universal Music Group, Mercury Studios, ανακοίνωσε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τα Abbey Road Studios (Στούντιο της Άμπεϊ Ρόουντ στο Λονδίνο).

.@MercuryStudios has announced ‘If These Walls Could Sing’, the first feature length documentary on Abbey Road Studios directed by Mary McCartney & produced by @JBattsek.

The documentary will form the centrepiece of our 90th anniversary celebrations: https://t.co/2ecxcLfXOA pic.twitter.com/onh2kyK2EH

— Abbey Road Studios (@AbbeyRoad) January 12, 2021