Οι προτεραιότητες της πορτογαλικής προεδρίας της ΕΕ, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το μεταναστευτικό και η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, στη Λισαβόνα.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας παρατήρησε πως η σημερινή του επίσκεψή έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρη τον Πορτογάλο ομόλογό του για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα του για τους επόμενους 6 μήνες, σημείωσε ότι έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά δήλωσε βέβαιος ότι θα τα πάει εξαιρετικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του.

Εστιάζοντας στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, ο κ. Δένδιας δήλωσε πως όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πορτογάλο ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις και ότι υπογράμμισε πως παρά τη σχετική ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή.

