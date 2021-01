Αναστάτωση επικράτησε, το μεσημέρι της Τρίτης, στους κατοίκους του Λονδίνου και του Κέιμπριτζ μετά την απογείωση δύο αεροσκαφών RAF που «σηκώθηκαν» για να βοηθήσουν ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος ταξίδευε από τη Γερμανία είχε χάσει την επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Αρκετοί ανέφεραν ότι άκουσαν «μαζικά δυνατά χτυπήματα» στο Λονδίνο, στο Κέιμπριτζ και σε άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής, ωστόσο αποδείχτηκε τελικά πως ήταν «υπερηχητικός κρότος» από το μαχητικό της RAF.

Γράφοντας στο Twitter, ο Alistair Broomhead είπε: «Μόλις άκουσα μια δυνατή έκρηξη στον E12, τα παράθυρα τραντάχτηκαν, ακούστηκε σαν έκρηξη».

Η Emma Boswell δημοσίευσε: «Περπατούσα στο Waltham Abbey όταν το άκουσα. Ειλικρινά νόμιζα ότι επρόκειτο για έκρηξη βόμβας».

Confirmed sonic boom over Cambridge caused by Typhoons intercepting a plane which failed to respond

✈️ The plane was escorted to London Stansted

✈️ Typhoon spent around 30 minutes on the ground at Stansted & is now back at Coningsby

👇 Here’s the momentpic.twitter.com/Lr6ki5S4aQ https://t.co/vZm7x63cNh

— Nathan Albon (@NathanAlbon) January 12, 2021