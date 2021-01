Καταζητείται από την αστυνομία της Νέας Υόρκης άνδρας, ο οποίος παρίστανε τον ντελιβερά, και μπήκε στο διαμέρισμα μιας 27χρονης όπου τη βίασε και τη λήστεψε.

Η κοπέλα άνοιξε την πόρτα σε έναν άνδρα που της χτύπησε το κουδούνι και ήταν ντυμένος σαν διανομέας το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Ο άγνωστος όμως, δεν της παρέδωσε κάποιο δέμα, αλλά ξαφνικά την έπιασε από τον λαιμό και την έσφιξε τόσο πολύ, μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της.

🚨WANTED for RAPE: On 12/31 at 11:45 AM near E30 St and 3 Av in #Manhattan, the perp, posing as a delivery man, entered a female victim’s apartment and forcibly raped her. He then stole her credit/debit cards and fled. Recognize him? Call us at 800-577-TIPS. It’s ANONYMOUS. pic.twitter.com/rwCwkQGF3M

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) January 1, 2021