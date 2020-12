Την μεγαλομανία που τον διακατέχει, επέδειξε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προβάλλοντας για άλλη μια φορά τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις του, με τα περί «Γαλάζιας Πατρίδας», που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και το μισό Αιγαίο.

Ο Ερντογάν σε διάγγελμά τουανέφερε: «Θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε κάθε περιοχη απο την Γαλαζια Πατρίδα έως τον κυβερνοχώρο.

Μάλιστα ανακοίνωσε την εκτόξευση δορυφόρου στο διάστημα έως το 2022.

“We will defend our sovereign rights in every area from the blue homeland to cyberspace” https://t.co/mn51f66BLR pic.twitter.com/mwskw6XdMS

— Turkish Presidency (@trpresidency) December 28, 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν, σε διάγγελμα προς τον τουρκικό λαό μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο λέγοντας : «Χτίζουμε μια ισχυρή και αποτρεπτική υποδομή αναπτύσσοντας τις δικές μας εθνικές τεχνολογίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο…

Η κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα» είπε ο Ερντογάν συμπληρώνοντας ότι η προστασία των ψηφιακών υποδομών και δεδομένων επίναι εξίσου σημαντική με την «προστασία των εθνικών φυσικών συνόρων».

Διερευνητικές επαφές;

Οι αναφορές Ερντογάν στη Γαλάζια Πατρίδα, γίνονται με φόντο πληροφορίες, που συγκλίνουν σε επανέναρξη ελληνοτουρκικού διαλόγου τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η Αγκυρα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και τις τελευταίες ημέρες έχουν ενεργοποιηθεί ξανά οι διμερείς διπλωματικοί δίαυλοι επικοινωνίας με σκοπό να συμφωνηθεί το… ραντεβού για τη διεξαγωγή του 62ου γύρου των διερευνητικών συνομιλιών – σε τουρκικό έδαφος.

Είναι πιθανό η συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων να πραγματοποιηθεί από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά, αν και τρίτοι δρώντες (του επισπεύδοντος Βερολίνου, μεταξύ άλλων) δεν θα έλεγαν όχι σε μια συνάντηση σχεδόν ευθύς αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Η Αθήνα όμως έχει ξεκαθαρίσει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δραματικά πρόωρο, ενώ υπογραμμίζει πως οι συνομιλίες πρέπει να επανεκκινήσουν από το σημείο στο οποίο σταμάτησαν τον Μάρτιο του 2016.

Ο Τσαβούσογλου και η «στοχοποίηση» της Τουρκίας

Τα περί ετοιμότητας της Άγκυρας για επίλυση των διαφορών με άλλες χώρες μέσω διαλόγου, επανέλαβε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, και διαστρέφοντας την πραγματικότητα κατηγόρησε Αθήνα και Λευκωσία ότι στοχοποιούν την Τουρκία και τους τουρκοκύπριους.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε «Τι προτείνετε για την επίλυση των διαφωνιών σας σχετικά με το θέμα των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ», ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε, πως η Τουρκία συνομιλεί με χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις, κάτι που σημαίνει ότι εξαιρεί την Κύπρο.

Ειδικότερα ο κ. Τσαβούσογλου απάντησε: «Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με όλες τις παράκτιες χώρες με τις οποίες έχουμε διπλωματικές σχέσεις. Μετά από διαπραγματεύσεις σχετικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων μας με τη Λιβύη, υπογράψαμε μνημόνιο συμφωνίας. Παρόλα αυτά η Ελλάδα δεν θέλει να συναντηθεί μαζί μας. Οι Ελληνοκύπριοι δεν συνομιλούν με τους Τουρκοκύπριους. Το αντίθετο, η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση και η κυβέρνηση της Ελλάδας εισήλθαν σε μια οδό στοχοποίησης της Τουρκίας και της Βόρειας Κύπρου (όπως αναφέρει η Τουρκία το ψευδοκράτος)».

Σημειώνεται ότι όταν η Άγκυρα μιλά για διάλογο, εννοεί συνδιαλλαγή εφ’ όλης της ύλης των μαξιμαλιστικών της αξιώσεων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σε ότι αφορά στο Κυπριακό είναι γνωστές οι θέσεις της για λύση δύο κρατών ήτοι de jure διχοτόμηση της Κύπρου.