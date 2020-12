Η σειρά «The Undoing» έχει προσελκύσει περισσότερους θεατές στο ντεμπούτο της στο Sky Atlantic, βρετανικό κανάλι συνδρομητικής τηλεόρασης που ανήκει στον Sky Group Limited, απ’ ότι η πρεμιέρα του «Game Of Thrones» το 2011.

Η μίνι σειρά μυστηρίου με τους Νικόλ Κίντμαν και Χιου Γκραντ -που προβάλλεται στο HBO στις ΗΠΑ- ακολουθεί μία ψυχαναλύτρια που αρχίζει να αμφισβητεί τη ζωή της μετά από έναν θάνατο, την εξαφάνισή του συζύγου της και μία σχέση.

Being bigger at premiere than Game of Thrones seems big indeed but that is what The Undoing is offering Sky Atlantic with its opening episode reaching a cumulative 28-day audience of over 2.78 million viewershttps://t.co/wRVj7qJxkA pic.twitter.com/xJwj7dxZof

— Rapid TV News (@RapidTVNews) November 30, 2020