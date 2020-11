Λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το ζήτημα του κράτους δικαίου, μετά το βέτο Ουγγαρίας και Πολωνίας, το οποίο τορπίλισε το πακέτο του προϋπολογισμού, απειλώντας το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρώτα τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και στη συνέχεια η Ανγκελα Μέρκελ. Αμέσως μετά τοποθετήθηκαν οι Βίκτορ Ορμπαν και Ματέους Μοραβιέτσκι.

Today EU leaders meet to strengthen our collective efforts to fight #COVID19:

👉 mutual recognition of tests

👉 arrangements for deploying future vaccines

👉 common approach to lifting restrictions#EUCO pic.twitter.com/4BvK4g3fge

— Charles Michel (@eucopresident) November 19, 2020