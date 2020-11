Every man must be guaranteed his liberty and his right to do as he likes with his property or his labor, so long as he does not infringe the rights of others. No man is above the law and no man is below it; nor do we ask any man’s permission when we require him to obey it. Obedience to the law is demanded as a right; not asked as a favor.

Η ελευθερία κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι κατοχυρωμένη, όπως και το δικαίωμά του να πράττει κατά το δοκούν σε ό,τι αφορά την περιουσία του ή την εργασία του, στο μέτρο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου, και ουδείς είναι υποδουλωμένος σε αυτόν. Κι ούτε ζητούμε από κάποιον την άδεια να αξιώσουμε από αυτόν την υπακοή στους νόμους. Η υπακοή στους νόμους απαιτείται ως δικαίωμα, δε ζητείται ως χάρη.

Απόσπασμα της ετήσιας ομιλίας περί της κατάστασης του έθνους που εκφώνησε ενώπιον των μελών του Κογκρέσου ο 26ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Θίοντορ Ρούσβελτ (1858-1919), στις 7 Δεκεμβρίου 1903.

Τα ανωτέρω οφείλουν να έχουν κατά νουν πολιτικοί αρχηγοί αλλά και απλοί πολίτες όχι μόνο στις «Διχασμένες Πολιτείες», όπως προσφυώς χαρακτηρίζονται οι ΗΠΑ στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», αλλά και όσοι σέβονται τις αρχές και τους κανόνες της δημοκρατίας σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.