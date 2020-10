Ο νοτιοαφρικανός υπουργός Υγείας Ζουέλι Εμκίζε ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό, δύο ημέρες αφού η χώρα του ξεπέρασε το όριο των 700.000 καταγεγραμμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο Εμκίζε – γιατρός, όπως και η σύζυγός του – έγινε ο πέμπτος υπουργός της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής που προσβάλλεται από τον κοροναϊό: προηγήθηκαν οι υπουργοί Εμπορίου, Εργασίας, Ορυκτών Πόρων και Αμυνας.

«Θα ήθελα να ενημερώσω τους πολίτες ότι το απόγευμα η σύζυγός μου (…) και εγώ πληροφορηθήκαμε πως τα τεστ στα οποία υποβληθήκαμε έδειξαν πως είμαστε θετικοί στον κοροναϊό», ανέφερε ο Εμκίζε σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, εξηγώντας πως αποφάσισε να εξεταστεί διότι την προηγουμένη παρουσίασε ελαφριά συμπτώματα της COVID-19, «αφύσικη εξάντληση» και «απώλεια της όρεξης».

DR ZWELI MKHIZE TESTS POSITIVE FOR COVID-19

18/10/20

I wish to inform the public that this afternoon my wife, Dr May Mkhize and I have tested positive for COVID-19.

We decided to go test yesterday when I started showing mild symptoms.

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) October 18, 2020