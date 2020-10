Ολοκληρώθηκε στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η διαδικασία εξαγοράς της Brooks Brothers USA, από την Authentic Brands Group (ABG)- εταιρία με ειδίκευση στην διαχείριση και προώθηση εμπορικών σημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο- καθώς και από την SPARC Group, (SPARC) εταιρία διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων Λιανικής και εμπορικών κέντρων.

Με την απόκτηση του brand Brooks Brothers, η ABG προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, ακόμη ένα εμπορικό σήμα διεθνούς φήμης και δυναμικής. Με στρατηγικές συνεργασίες, licensing και προώθηση του brand με πρωτοποριακό μάρκετινγκ, στοχεύει στην αναβίωση του θρυλικού Αμερικάνικου brand. Εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, σε όλο το φάσμα λειτουργίας, από τον σχεδιασμό της κάθε collection έως την διάθεση μέσω δυναμικών συνεργασιών παγκοσμίως, σε Λιανική & Χονδρική πώληση και μέσω ισχυρής e commerce πλατφόρμας.

Λίγα λόγια για την Authentic Brands Group

Η Authentic Brands Group (ABG) αποτελεί μια εταιρία ανάπτυξης εμπορικών σημάτων. Έχει στην κατοχή της ένα χαρτοφυλάκιο διεθνούς βεληνεκούς σημάτων (media, entertainment and lifestyle brands). Με έδρα την Νέα Υόρκη, (και βασικό μέτοχο την BlackRock private equity), η ABG αναπτύσσει και χτίζει μακροχρόνια εμπορική αξία σε περισσότερα από 50 σήματα μέσω δυναμικών συνεργασιών με τους καλύτερους στον κλάδο τους, σχεδιαστές, παραγωγούς, δίκτυα χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Η ABG είναι αφοσιωμένη στο να μεταμορφώνει brands. Δημιουργεί και εφαρμόζει στρατηγικές προώθησης και διάθεσης, που ως αποτέλεσμα έχουν την εξαιρετική εμπειρία του καταναλωτή. Στο σημερινό χαρτοφυλάκιο της ABG συγκαταλέγονται θρυλικές και παγκοσμίου φήμης brands που επιτυγχάνουν πάνω από $14 billion ετήσιες πωλήσεις: Nautica®, Juicy Couture®, Shaquille O’Neal®, Vince Camuto®, Volcom®, Marilyn Monroe®,

Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Sports Illustrated®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, , Aéropostale®, Forever 21®, Judith Leiber®, Barneys New York®, Frye®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick’s of Hollywood®, Louise et Cie®, Sole Society®, Enzo Angiolini®, CC Corso Como®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Adrienne Vittadini®, Taryn Rose®, Bandolino®, Misook®, Spyder®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Airwalk®, Vision Street Wear®, Above The Rim®, Hind®, Thomasville®, Drexel®, Henredon® και Brooks Brothers®

Περισσότερες πληροφορίες στο authenticbrandsgroup.com.

Λίγα λόγια για το SPARC Group

Η SPARC Group LLC (SPARC) αποτελεί έναν παγκόσμιο οργανισμό με ειδίκευση στον σχεδιασμό, την παραγωγή, την διανομή και προώθηση εταιριών ένδυσης και αξεσουάρ για τον άνδρα, την γυναίκα, το παιδί. Ως «full-service retail operator», η SPARC χαρακτηρίζεται από καινοτομία που επιτυγχάνει την διάθεση των brands ένδυσης σε περισσότερα από 3,600 σημεία Λιανικής πώλησης (καταστήματα, shop-in-shops, eCommerce) καθώς και τα ηγετικά στο είδος τους δίκτυα χονδρικής πώλησης σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία. Η SPARC υποστηρίζει $4.7 billion σε ετήσιο κύκλο εργασιών, σε όλο τον κόσμο.

Brooks Brothers

Με έτος ίδρυσης το 1818 στην Αμερική, και έχοντας διανύσει δύο αιώνες ιστορίας, η BROOKS BROTHERS παραμένει στην κορυφή με τις διαχρονικές συλλογές της που περιλαμβάνουν τα περίφημα για τη μοναδική τους ραφή και την αξεπέραστη ποιότητά τους κοστούμια, τα αυθεντικά navy blazer- σήμα «κατατεθέν» της Brooks Brothers – αλλά και τα εξαιρετικά non-iron πουκάμισα. Έχει καταστεί συνώνυμο της καινοτομίας συνδυάζοντας την προσιτή τιμή με την μοναδική, ανυπέρβλητη ποιότητα στην κλασική ένδυση.

Η BROOKS BROTHERS έντυσε και συνεχίζει να ντύνει έως σήμερα τα πιο διάσημα σύμβολα κομψότητας, μεγάλες προσωπικότητες που καθόρισαν την εποχή τους, αλλά και σύγχρονους άνδρες που γράφουν την ιστορία σήμερα.

Υπενθυμίζεται, ότι στην χώρα μας, η Brooks Brothers εκπροσωπείται από το 2008, από την LT APPAREL AE, την εταιρία που κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την προώθηση του brand στην Ελλάδα, την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες καθώς και στο Πριγκιπάτο του Μονακό.