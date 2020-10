Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση έως αύριο Τρίτη, αφού συμμετείχε σε συνάντηση με πρόσωπο που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Με ανάρτησή της στο Twitter η Γερμανίδα αναφέρει πως την περασμένη βδομάδα συμμετείχε σε μία συνάντηση όπου έδωσε το «παρών» πρόσωπο, που εξετάστηκε θετικό στην Covid-19.

Στην ίδια ανάρτηση συμπληρώνει πως έκανε και η ίδια το τεστ και βγήκε αρνητική και θα το επαναλάβει αύριο.

«Ενημερώθηκα ότι συμμετείχα σε μια συνάντηση την περασμένη Τρίτη στην οποία παρευρέθη ένα πρόσωπο που χθες βρέθηκε θετικό στην COVID-19», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, συνεπώς θέτω τον εαυτό μου σε αυτοαπομόνωση έως αύριο το πρωί. Βρέθηκα αρνητική την Πέμπτη και θα υποβληθώ και πάλι σε τεστ σήμερα».

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

