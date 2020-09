Τέσσερις Αμερικανοί αστροναύτες που θα αναχωρήσουν εντός των επόμενων ημερών με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) θα ψηφίσουν από το διάστημα στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, εκμεταλλευόμενοι αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

«Σκοπεύουμε όλοι να ψηφίσουμε από το διάστημα», είπε η Σάνον Γουόκερ, η οποία θα αναχωρήσει για τον ISS στις 31 Οκτωβρίου, μαζί με δύο άλλους Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα, με έναν πύραυλο της εταιρείας SpaceX.

«Η NASA συνεργάζεται πολύ καλά με τους διάφορους εκλογικούς οργανισμούς, επειδή όλοι μας κατοικούμε σε διαφορετικές κομητείες. Ήταν πιο απλό να πούμε ότι θα ψηφίσουμε από το διάστημα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

