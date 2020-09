Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε χθες τις ανησυχίες που εκφράζονται για την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι στο τέλος ο καιρός «θα γίνει πιο δροσερός», από την Καλιφόρνια όπου βρίσκεται, με αφορμή τις τεράστιες πυρκαγιές που σαρώνουν τη Δυτική Ακτή εδώ και μία εβδομάδα.

«Στο τέλος θ’ αρχίσει να δροσίζει. Περιμένετε και θα δείτε», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε συνομιλία που είχε με τον Γουέιντ Κράουφουτ, τοπικό αξιωματούχο της υπηρεσίας προστασίας φυσικών πόρων, στο Σακραμέντο.

«Θα ευχόμουν η επιστήμη να συμφωνούσε μαζί σας», απάντησε ο αξιωματούχος, με τον Τραμπ να συνεχίζει, γελώντας: «Δεν νομίζω ότι η επιστήμη ξέρει πραγματικά» τι συμβαίνει.

President Trump, at today’s wildfires briefing: «It’ll start getting cooler. You just watch.»

Wade Crowfoot, California Secretary for Natural Resources: «I wish science agreed with you.»

President Trump: «Well, I don’t think science knows actually.» pic.twitter.com/EEbhUvdPVT

— The Recount (@therecount) September 14, 2020