Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου απασχόλησαν τις επίσημες συζητήσεις των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Σάμεχ Σούκρι, στην Αθήνα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε περιφερειακά θέματα, αναφέρεται σε μία πρώτη ανακοίνωση -μέσω Twitter- από το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου και τον εκπρόσωπο Τύπου, Άχμεντ Χάφεζ.

I welcomed #Egypt FM S. #Shoukry @GreeceMFA. #Greece & Egypt share strong ties & common vision of cooperation & stability in #EasternMediterranean underlined by 🇬🇷🇪🇬 EEZ Delimitation Agreement. pic.twitter.com/IAAgnLCUbC

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 15, 2020