Της Σοφίας Χαλδαίου και του Κωνσταντίνου Χασανδρινού

Άλλη μια δύσκολη νύχτα θα περάσουν οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι της Μόριας, καθώς μετά τη μεγάλη χτεσινοβραδινή φωτιά που κατέκαψε το ΚΥΤ, δύο νέες εστίες πυρκαγιάς ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης.

Η νέα φωτιά στο ΚΥΤ της Μόριας καταστρέφει ό,τι δεν είχε καεί και το εφιαλτικό σκηνικό της προηγούμενης νύχτας επαναλαμβάνεται.

Μετανάστες και πρόσφυγες εγκαταλείπουν την περιοχή μαζί με τις οικογένειες και τα υπάρχοντά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι, έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος του δρόμου Μυτιλήνης – Παναγιούδας, ή στην είσοδο της πόλης στον Καρά Τεπέ, καθώς και στα δάση και τα χωράφια στη γύρω περιοχή.

Teargas being fired at police road block to stop caravan of #Moria migrants moving to Mitilini . people heading back pic.twitter.com/cj95vobBEt — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Οι πρόσφυγες έχουν ανάψει φωτιές στα χωράφια όπου έχουν εγκατασταθεί.

Ο δρόμος προς το Καρά Τεπέ φρουρείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απώθησαν με δακρυγόνα και χημικά μεγάλη ομάδα προσφύγων που κινείτο προς τη Μυτιλήνη.

Fires in the Camp, Fire in nearby fields , teargas from police , hundreds who fled #moria are heading back . pic.twitter.com/0SsUj44jXE — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr, η ένταση έχει εκτονωθεί με τους πρόσφυγες να κοιμούνται σε πεζοδρόμια στη Μόρια και στις σκηνές που έχουν στηθεί στα δύο πρώην στρατόπεδα, όπου φιλοξενούνται πρoσωρινά. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά στον καταυλισμό.

Κοινοτάρχης Μόριας: Σε καλύτερη κατάσταση η φωτιά – Ο κόσμος επιθυμεί λύση

Μιλώντας στο in.gr, o κοινοτάρχης Μόριας Γιάννης Μαστρογιάννης ανέφερε ότι η νύχτα προβλέπεται να είναι δύσκολη – λόγω και της φωτιάς στο ΚΥΤ όσο και των επεισοδίων στο Καρά Τεπέ.

«Η φωτιά είναι σε καλύτερη κατάσταση, καίει ό,τι έχει απομείνει», σημείωσε.

Αύριο αναμένονται να φτάσουν τα δύο αρματαγωγά πλοία, καθώς και το πλοίο της Blue Star που θα φιλοξενήσουν

Ωστόσο, ο κ. Μαστρογιάννης αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν και οι 12.000 στα πλοία αυτά.

Όπως επισημαίνει, οι κάτοικοι της Λέσβου είναι ανάστατοι και κουρασμένοι από την κατάσταση με το προσφυγικό και επιθυμούν διακαώς λύση. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να χτιστούν νέες δομές στο νησί τους.

Δύο νέες πυρκαγιές στη Μόρια

Nέα φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία του καμπ ξέσπασε στη Μόρια μετά τον χτεσινό πύρινο όλεθρο που κατέκαψε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών.

Η νέα εστία φωτιάς ξέσπασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα πίσω από το ΚΥΤ, ενώ η κατάσταση από τους καπνούς και το καμένο πλαστικό είναι αποπνικτική.

Second fire broke out a few minutes ago. People are fleeing from the flames yet again. #Moria Camp residents filmed this. pic.twitter.com/xmaOkqBom8 — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 9, 2020



Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται σκηνές που δεν είχαν καεί και οικογένειες τρέχουν άρον άρον με τα μωρά στην αγκαλιά τους να σωθούν από τις φλόγες.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του MEGA, ο καταυλισμός καίγεται από άκρη σε άκρη.

Στο σημείο βρίσκονταν πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις του στρατού προκειμένου να στήσουν σκηνές για τους πρόσφυγες, ωστόσο ξέσπασε φωτιά η οποία εξαπλώθηκε λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν.

Καίγονται δέντρα, καίγεται όλος ο καταυλισμός ενώ σημειώνονται και εκρήξεις με τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο σημείο να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να σωθούν από την πύρινη λαίλαπα.