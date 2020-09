Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μόρια, μετά τη νέα φωτιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ το βράδυ της Τετάρτης. Πρόσφυγες που έμεναν στον καταυλισμό ενεπλάκησαν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

Οικογένειες βρέθηκαν για άλλη μια φορά στον δρόμο, καθώς έτρεχαν να σωθούν μαζί με τα παιδιά και τα υπάρχοντά τους, από τις δύο νέες εστίες φωτιές που κατακαίουν όσα δεν καταστράφηκαν από τη χτεσινοβραδινή φωτιά.

Καθώς μεγάλη ομάδα προσφύγων κινείτο στον δρόμο προς τη Μυτιλήνη, επεισόδια σημειώθηκαν κοντά στο Καρά-Τεπέ, καθώς κάποιοι εξ αυτών φέρεται να πέταξαν πέτρες προς τα ΜΑΤ με τους άνδρες της Αστυνομίας να απαντούν με δακρυγόνα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Fires in the Camp, Fire in nearby fields , teargas from police , hundreds who fled #moria are heading back . pic.twitter.com/0SsUj44jXE — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Teargas being fired at police road block to stop caravan of #Moria migrants moving to Mitilini . people heading back pic.twitter.com/cj95vobBEt — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Δύο νέες πυρκαγιές στη Μόρια

Nέα φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία του καμπ ξέσπασε στη Μόρια μετά τον χτεσινό πύρινο όλεθρο που κατέκαψε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών.

Η νέα εστία φωτιάς ξέσπασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα πίσω από το ΚΥΤ, ενώ η κατάσταση από τους καπνούς και το καμένο πλαστικό είναι αποπνικτική.

Second fire broke out a few minutes ago. People are fleeing from the flames yet again. #Moria Camp residents filmed this. pic.twitter.com/xmaOkqBom8 — Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 9, 2020

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται σκηνές που δεν είχαν καεί και οικογένειες τρέχουν άρον άρον με τα μωρά στην αγκαλιά τους να σωθούν από τις φλόγες.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του MEGA, ο καταυλισμός καίγεται από άκρη σε άκρη.

Στο σημείο βρίσκονταν πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις του στρατού προκειμένου να στήσουν σκηνές για τους πρόσφυγες, ωστόσο ξέσπασε φωτιά η οποία εξαπλώθηκε λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν.

Καίγονται δέντρα, καίγεται όλος ο καταυλισμός ενώ σημειώνονται και εκρήξεις με τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο σημείο να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να σωθούν από την πύρινη λαίλαπα.