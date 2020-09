Νέα φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Τετάρτης, στη Μόρια μετά τον πύρινο όλεθρο που κατέκαψε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών.

Η νέα εστία φωτιάς ξέσπασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα πίσω από το ΚΥΤ, ενώ η κατάσταση από τους καπνούς και το καμένο πλαστικό είναι αποπνικτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται σκηνές που δεν είχαν καεί και οικογένειες τρέχουν άρον άρον με τα μωρά στην αγκαλιά τους να σωθούν από τις φλόγες.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του MEGA, ο καταυλισμός καίγεται από άκρη σε άκρη.

Στο σημείο βρίσκονταν πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις του στρατού προκειμένου να στήσουν σκηνές για τους πρόσφυγες, ωστόσο ξέσπασε φωτιά η οποία εξαπλώθηκε λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν.

Καίγονται δέντρα, καίγεται όλος ο καταυλισμός ενώ σημειώνονται και εκρήξεις με τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο σημείο να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να σωθούν από την πύρινη λαίλαπα.

Την ίδια ώρα, μηχανήματα του στρατού καταβάλλουν προσπάθειες για να ανοίξουν δρόμους προκειμένου να προσεγγίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις εστίες της φωτιάς.

Στο σημείο όπου ξέσπασε η νέα εστία της φωτιάς βρίσκονταν στημένες τουλάχιστον 200 σκηνές όπου διέμεναν πρόσφυγες και μετανάστες.

Becoming impossible to breath as fires in #Moria rage on – toddlers scared to dearth hold on to their parents fleeing scene pic.twitter.com/NUye7Mzj4M

— Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020