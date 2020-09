Μετά την πυρκαγιά στη Μόρια, μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν τη διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης των περίπου 12.500 άστεγων προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα και την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών.

Τριάντα μία οργανώσεις σε κοινό τους κείμενο καλούν να «επικρατήσει η λογική και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι της βίας». Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη μεταφορά ευάλωτων ομάδων, μεταξύ των οποίων τα ασυνόδευτα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με ιατρικές και ψυχικές παθήσεις και οι ηλικιωμένοι, συνεχίζουν.

Ειδικότερα, στα άτομα που έχουν διαγνωστεί με Covid-19, θα πρέπει να δοθεί ασφαλής στέγαση για το διάστημα της καραντίνας, όπως και πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία, εάν είναι απαραίτητο.

Η μεταφορά των ανθρώπων από τη Λέσβο στην ενδοχώρα απαιτεί έκτακτες λύσεις, σχετικές και με την τρέχουσα κατάσταση πολλών δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα, που είναι υπερπλήρεις. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να εργαστούν πάνω σε ένα συνεκτικό σχέδιο που θα μεγιστοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και καλούμε για άλλη μία φορά τις ηγεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, να μοιραστούν την ευθύνη για την υποδοχή και υποστήριξη των αιτούντων άσυλο, τώρα, περισσότερο από ποτέ.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, προέχει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας ανταπόκρισης στην πυρκαγιά, στη Μόρια και να αποφευχθεί η χρήσης βίας ή εμπρηστικών δηλώσεων. Απεναντίας, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αποκλιμάκωσης προς αποφυγή περαιτέρω βλάβης.

To κείμενο υπογράφουν οι: ACTIONAID HELLAS, BOAT REFUGEE FOUNDATION, ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ, ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΟΤΙΜΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, ECHO100PLUS, ΕΛΙΞ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΛΕΔΑ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ), EQUAL RIGHTS BEYOND BORDERS, FENIX – HUMANITARIAN LEGAL AID, HELP REFUGEES, HIAS ΕΛΛAΔΟΣ, HUMANRIGHTS360, HUMANITARIAN LEGAL AID, HUMAN RIGHTS WATCH, INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE (IRC), INTERSOS HELLAS, LEGAL CENTRE LESVOS,

ΜΕΛΙΣΣΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑNETWORK FOR CHILDREN’S RIGHTS, OMNES, REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS), REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE), REFUGEE TRAUMA INITIATIVE, SOLIDARITY NOW, ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, TERRE DES HOMMES HELLAS, THE HOME PROJECT, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA).

Σχεδόν ολοσχερώς έχει καταστραφεί το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια, αλλά ο ελαιώνας και οι εγκαταστάσεις έξω από το ΚΥΤ έχουν υποστεί μικρές ζημιές, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο διεθνής οργανισμός από το πεδίο, οι οικιστικές ζώνες 1-5 εντός του ΚΥΤ έχουν καταστραφεί πλήρως, εκτός από κάποια κοντέινερ στη ζώνη 2. Μεγάλες ζημιές, επίσης, υπέστη σε μεγάλο βαθμό ο χώρος που στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Κατεστραμμένοι είναι επίσης η ασφαλής ζώνη για τους ασυνόδευτους και ο χώρος για τις γυναίκες που είναι μόνες τους. Αντίθετα, μικρές ζημιές έχει το προαναχωρησιακό κέντρο.

Στον ελαιώνα έξω από το ΚΥΤ, μόνο μία οικιστική ζώνη έχει καταστραφεί ολοσχερώς (η ζώνη 12) και άλλη μία εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους αλλά υπέστη μικρές ζημιές. Οι ζώνες 7-11 φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ιατρικό κέντρο της Ύπατης Αρμοστείας δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το κέντρο υγείας που δώρισε η ολλανδική κυβέρνηση είχε μόνο μικρές ζημιές.

Οι ίδιες πηγές της Ύπατης Αρμοστείας επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έχουν θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σκηνές, που θα μεταφερθούν από άλλα νησιά, για να χρησιμοποιηθούν, όπου χρειαστεί, όπως και είδη πρώτης ανάγκης.

Επίσης, έχουν διαθέσει 51 κοντέινερ στο Καρά Τεπέ, που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 300 ευάλωτους.

Σε ανακοίνωσή της εξάλλου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει «τη βαθιά της θλίψη για τη φωτιά» και ευχαριστεί τις τοπικές αρχές που προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά και βοήθησαν τους ανθρώπους εκεί.

Επίσης, σε σχέση με αναφερόμενες εντάσεις μεταξύ κατοίκων του νησιού και αιτούντων άσυλο που προσπαθούσαν να φτάσουν στην πόλη της Μυτιλήνης, ο διεθνής οργανισμός απευθύνει έκκληση σε όλους για αυτοσυγκράτηση και καλεί εξάλλου τους ανθρώπους που διέμεναν πριν στο ΚΥΤ, το οποίο βρισκόταν σε καραντίνα, και τους 35 που βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν κοντά στο ΚΥΤ, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθεί προσωρινή λύση για τη στέγασή τους.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το ‘Ασυλο (EASO) σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις της στη Μόρια καταστράφηκαν και σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ζημιάς οι επιχειρησιακές της δραστηριότητες αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο, ο οργανισμός θα συνεχίσει μερικώς τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του στην Παγανή.

Σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα θα μεταφερθούν 400 ασυνόδευτα παιδιά από τη Λέσβο, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μόρια.

Η μεταφορά των παιδιών θα γίνει από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), εργαζόμενοι του οποίου θα συνοδεύσουν τα παιδιά κατά τη μεταφορά τους.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΟΜ εκφράζει την οδύνη του για την πυρκαγιά στη Μόρια. Όπως αναφέρει «δεν υπάρχουν θύματα, ωστόσο 12,600 μετανάστες και πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων 400 ασυνόδευτων ανηλίκων, έχουν εκτοπιστεί, ενώ σύμφωνα με αναφορές το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου έχει καταστραφεί».

«Είναι μια τραγωδία που έρχεται να συνδυαστεί με τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στη Μόρια, εξαιτίας του υπερπληθυσμού και του COVID-19», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ, Αντόνιο Βιτορίνο. «Kάνουμε ό, τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τις Ελληνικές Αρχές και τους πληγέντες μετανάστες και να διασφαλίσουμε την άμεση φροντίδα και ασφάλειά τους, καθώς εργαζόμαστε μαζί για την εύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων».

Για τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός έχει κινητοποιηθεί για να παράσχει άμεση στήριξη στις ελληνικές αρχές και στους πληττόμενους, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρηματοδοτήσει τη μεταφορά των παιδιών από το νησί αλλά και το γεγονός ότι συνεχίζει να στηρίζει την αποσυμφόρηση των νησιών και τη μετεγκατάσταση ευάλωτων παιδιών και οικογενειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αλληλεγγύη στην Ελλάδα και τους ανθρώπους της Λέσβου είναι πιο αναγκαία από ποτέ», δήλωσε ο κ. Βιτορίνο.

Παράλληλα, έχουν επιστρατευτεί εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών και διερμηνείς, για να ενισχύσουν το προσωπικό του ΔΟΜ στη Λέσβο και να στηρίξουν τις εργασίες εγκατάστασης σκηνών, ως έκτακτο μέτρο στέγασης.

Από τις φλόγες γλίτωσε η παιδιατρική κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Μόρια, η οποία άνοιξε ξανά και ήδη υποδέχτηκε κάποια παιδιά με ελαφρά τραύματα – πιθανότατα από τη φωτιά – και μία έγκυο γυναίκα.

Ο Απόστολος Βεΐζης, διευθυντής προγραμμάτων στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη Μόρια, μετά την ολοκληρωτική καταστροφή στο ΚΥΤ έπειτα από τη φωτιά.

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι οι ευάλωτες ομάδες. Η Μόρια έχει χωρητικότητα για 2.757 άτομα και αυτή τη στιγμή έχει 12.570 άτομα. Περίπου το 40% αυτών των ανθρώπων, είναι μικρά παιδιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βεΐζης μιλώντας στο Star.

Στη συνέχεια, σημείωσε πως είναι σημαντικό οι άνθρωποι αυτοί να έχουν άμεσα πρόσβαση σε στέγη σε κατάλληλη δομή.

Ακόμη, αναφερόμενος στις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στη δομή τόνισε πως «τα τελευταία πέντε χρόνια με τη συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, όπως και τους τελευταίους πέντε μήνες με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, αλλά και με τον υγειονομικό αποκλεισμό που εφαρμόστηκε μετά τον εντοπισμό του κρούσματος, οι άνθρωποι έπρεπε να ζουν στοιβαγμένοι, χωρίς πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής και σε κανονικές ιατρικές υπηρεσίες».

Όπως επίσης προειδοποίησε ο κ. Βεΐζης, ο κίνδυνος να εξαπλωθεί ο κοροναϊός τόσο μεταξύ μεταναστών όσο και στο υπόλοιπο νησί είναι ίδιος με αυτόν πριν καεί το ΚΥΤ, ενώ όταν έγινε ο αποκλεισμός της δομής, ήδη στο νησί της Λέσβου υπήρχαν αρκετά κρούσματα.

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) αναφέρει, ότι για τη φωτιά στη Μόρια, «την ηθική ευθύνη φέρουν τόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις όσο και σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την μεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν».

Οι επανειλημμένες εκκλήσεις τα τελευταία χρόνια από την κοινωνία των πολιτών για αποσυμφόρηση της Μόριας πέφτουν στο κενό, σημειώνει το ΕΦΜ και προσθέτει, ότι «αντ’ αυτού ακολουθείται μια αντιμεταναστευτική πολιτική με ακραίες φωνές».

Παράλληλα, επισημαίνει, όσοι έχουν καταφέρει να πάρουν άσυλο και διώχθηκαν από τις δομές ή τα διαμερίσματα όπου φιλοξενούνταν «συνωστίζονται» στην πλ. Βικτωρίας, όπου τους περιμένουν αστυνομικές κλούβες και αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες οι οποίοι μεταφέρονται από την μία δομή/φυλακή στην άλλη».

Η Αντριάνα Τιντόνα (Adriana Tidona), ερευνήτρια Μετανάστευσης στη Διεθνή Αμνηστία, δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, «αυτή η τραγωδία έρχεται σε συνέχεια των ανησυχητικών ειδήσεων ότι τουλάχιστον 35 αιτούντες/ούσες άσυλο βρέθηκαν θετικοί/ές στον κοροναϊό στη Μόρια, όπου η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι αδύνατη και οι συνθήκες υγιεινής εξαιρετικά ακατάλληλες. Η ελληνική κυβέρνηση έθεσε ολόκληρο τον καταυλισμό σε καραντίνα, αν και ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον καταυλισμό με πλήρη σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων, λόγω των συνθηκών διαβίωσης των χιλιάδων κατοίκων που είναι εκτεθειμένοι στο ξέσπασμα της πανδημίας».

Moria camp is left in ashes. Residents displaced and deprived of their shelter.@amnesty urges #Greece and the #EU to immediately protect everyone affected.

As @EU_Commission #migrationpact is finalised this is a timely indictment of the current policy of containment and camps https://t.co/bLMTkzeVmX

— Adriana Tidona (@AdrianaTdn) September 9, 2020