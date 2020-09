Τον απόλυτο εφιάλτη έζησαν οι 13.000 πρόσφυγες που βρίσκονταν στο ΚΥΤ της Μόριας το βράδυ της Τρίτης, όταν ξέσπασε ξαφνικά η πυρκαγιά, αφήνοντας τους στο δρόμο.

Το φως της ημέρας έδειξε το μέγεθος της καταστροφής, με τις σκηνές και τα κοντέινερ να έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη.

Όπως ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η φωτιά εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, με τους πρόσφυγες να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού.

«Είδαμε τη φωτιά να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα στη #Moria. Το μέρος κατακλύσθηκε από φλόγες & οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φλεγόμενη κόλαση, χωρίς κατεύθυνση. Φοβισμένα παιδια & γονείς σε σοκ. Εργαζόμαστε για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες» Marco Sandrone, συντονιστής προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Λέσβο.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης αποτυπώνεται η απόλυτη καταστροφή.

Όλα γύρω έχουν γίνει στάχτη ενώ ένας μαύρος πυκνός καπνός καλύπτει τα πάντα.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο MEGA, έχουν καεί τα πάντα, σκηνές και κοντέινερ.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020