Το μέγεθος της καταστροφής του καταυλισμού της Μόριας, μετά τη φωτιά που ξέσπασε κατά τις βραδινές ώρες σκορπίζοντας τον τρόμο σε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, έδειξε το πρώτο φως της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, στο σύνολό του ο καταυλισμός εκτός του ΚΥΤ μέρους έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, ενώ έχει καταστραφεί και μεγάλο μέρος του εντός του ΚΥΤ καταυλισμού που συνεχίζει να καίγεται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κάηκαν οι υποδομές διοίκησης και ταυτοποίησης, κάηκε όμως ολοσχερώς η Υπηρεσία Ασύλου και ο εξοπλισμός της. Επίσης, ζημιές υπήρξαν στον χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και στον κλιματισμό της υγειονομικής μονάδας που φτιάχτηκε με δωρεά της ολλανδικής Κυβέρνησης.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μόριας έχει διαφύγει στα γύρω κτήματα, ενώ άλλο μέρος έχει κινηθεί προς την πόλη της Μυτιλήνης όπου στο ύψος του Καρά Τεπέ, λίγο πριν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, έχει παραταχθεί ισχυρή Αστυνομική δύναμη που δεν τους επιτρέπει να μπουν στην πόλη.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης αποτυπώνεται η απόλυτη καταστροφή.

Όλα γύρω έχουν γίνει στάχτη ενώ ένας μαύρος πυκνός καπνός καλύπτει τα πάντα.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο MEGA, έχουν καεί τα πάντα, σκηνές και κοντέινερ.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020