«Το καμπ πλέον δεν υφίσταται, έχει καταστραφεί ολοσχερώς» δήλωσε ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης σε τηλεφωνική του επικοινωνία στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο ΚΥΤ της Μόριας και το σκηνικό χάους που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.

A friend from #Moria camp recorded this now live that big part of the camp is in fire. More than 12 000 vulnerable migrants and refugees are afraid of + coronavirus inside and now this big fire. #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/G9qZlpqftl

— Mortaza (@MortazaBehboudi) September 8, 2020