Βίντεο που αναρτήθηκε στο Τwitter δείχνει το Κέντρο υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας να έχει παραδοθεί στις φλόγες και την ίδια ώρα ακούγονται μετανάστες, οι οποίοι καταγράφοντας το περιστατικό τραγουδούσαν «Bye Bye Μόρια».

Το βίντεο αναρτήθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί, και σύμφωνα με τον χρήστη του Twitter η καταγραφή έγινε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η επίμαχη φράση ακούγεται στο 0:50 του βίντεο.

Strong indications that the #Moria refugee camp fire is an act of asymmetric warfare on #Greece:

▫️fires started simultaneously at different spots

▫️majority of refugees were packed & ready

▫️videos of them chanting “burn Moria burn”

▫️#Turkey’s state media already in the game pic.twitter.com/W6d2gbrZql

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) September 9, 2020