Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η αντίδραση χρηστών των social media για το απαράδεκτο σχόλιο παίκτη του Big Brother περί βιασμού.

Αν και ο Αντώνης Αλεξανδρίδης, που έκανε το σχετικό σχόλιο, έφυγε από το ριάλιτι και οι τηλεθεατές ζητούν την διακοπή του παιχνιδιού.

Την αδιανόητη δήλωση του παίκτη καταδίκασε ο παρουσιαστής του σόου Χάρης Βαρθακούρης και πολλοί εκπρόσωποι που καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου.

Από την μεριά του το ΕΣΡ σε ανακοίνωση που έβγαλε ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει σχηματισθεί φάκελος και ορίσθηκε εισηγητής.

Χαρακτηριστικό της αντίδρασης των τηλεθεατών είναι το hashtag #cancelbigbrother που έχει δημιουργηθεί στο Twitter και ήδη έχει συγκεντρώσει πάνω από 3.600 σχόλια.

#cancelbigbrothergr

Rape never was and never will be a joke.

Θα ‘πρεπε να ντρέπεστε να μιλάτε τόσο αισχρά για κάτι που δεν έχετε ζήσει από το οποίο χιλιάδες γυναίκες παγκόσμια πεθαίνουν, προσπαθούν να ξεφύγουν, και αν είναι τυχερές, να επουλώσουν τις πληγές τους.

Shame on you.

— B l u (@b__l__u__) September 7, 2020